В Британии испугались последствий от ударов Storm Shadow вглубь России
Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет Вашингтон и Лондон в полномасштабную войну. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.
По его словам, использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории «станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера». Куртен призвал не допустить такого развития событий.
11 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены. По его словам, цели Запада и Украины не будут достигнуты, при этом риски и опасности растут.
10 сентября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью ракет ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена.