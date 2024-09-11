Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что разрешение ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России вовлечет Вашингтон и Лондон в полномасштабную войну. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

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По его словам, использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории «станет актом войны со стороны режимов Байдена и Стармера». Куртен призвал не допустить такого развития событий.

11 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены. По его словам, цели Запада и Украины не будут достигнуты, при этом риски и опасности растут.

10 сентября конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон разрешит Украине бить вглубь РФ с помощью ракет ATACMS. По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев государственного секретаря США Энтони Блинкена.