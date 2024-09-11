Стало известно о попытке ВСУ прорвать границу в Курской области с нового направления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать границу в Курской области с нового направления — в Глушковском районе региона. Об этом стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

Как стало известно, бойцы ВСУ под прикрытием двух танков подкатили к границе трал и пытаются разминировать территорию.

«Один из украинских танков уже подбит нашим дроном камикадзе. Также, с мест сообщают об уничтожении двух из пяти бронированных машин противника, которые пытались доставить украинский десант», — пишет WarGonzo, добавив, что в данный момент бой продолжается.

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В материале также подчеркивается, что этими действиями ВСУ пытаются изменить ситуацию в Курской области.