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Губернатор Балицкий: Одно из подразделений ВС России из Запорожья решили направить в Курскую область

Четвертый штурмовой батальон из Запорожской области был переброшен в Курскую область для укрепления российских позиций и оказания поддержки другим подразделениям, участвующим в боевых действиях, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В Курскую область отправили российский штурмовой батальон из Запорожья
© РИА Новости

Как указал Балицкий в своем Telegram-канале, решение о переброске подразделения было принято с целью усиления российских позиций в Курской области. По его словам, для оказания необходимой помощи подразделению Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова предоставит все необходимое оборудование, в том числе средства для проведения воздушной разведки.

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В среду военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал газете ВЗГЛЯД, что ВС России на Курском направлении перешли к наступлению.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское военное руководство разработало план по выдворению украинских боевиков из Курской области, но публично его не озвучат.

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