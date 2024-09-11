Минобороны высказалось о «медийной» атаке ВСУ на «Крым-2»

Атака Вооруженных сил Украины на буровую установку «Крым-2» совершена в преддверии визита представителей западных стран в Киев, заявили в Минобороны РФ. News.ru

«Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран медийная операция киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих», - сообщили в российском военном ведомстве. ТАСС

По данным российского оборонного ведомства, попытка ВСУ захватить установку была сорвана. В итоге восемь катеров потоплены, уничтожены до 80 украинских военных, а оставшиеся шесть катеров ретировались. Lenta.ru