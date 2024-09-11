NYT: российская армия подготовила ловушку для ВСУ в районе Покровска

Российские войска в последние месяца активно действовали в районе Покровска (Красноармейска). В ближайшее время они могут окончательно замкнуть дугу и зажать ВСУ в котле, пишут обозреватели Джош Холдер и Эндрю Э. Крамер в статье для The New York Times.

По их данным, Покровск находится на пересечении ключевых железнодорожных и автомобильных маршрутов. Взятие города даст России стратегическое преимущество и позволит взять под контроль остальную часть Донбасса.

Группировку ВСУ отрезают от точки входа в Курскую область

Украина перебросила подкрепления для защиты линии фронта вокруг Покровска с тем, чтобы удержать ключевой населенный пункт. Российские войска, в свою очередь, провели ряд операций на юге с целью окружить украинские силы между Покровском и Курахово, загнать их в ловушку, уточнили обозреватели.

Вместе с тем, отметили эксперты, в ближайшее время осенние дожди ограничат мобильность обеих сторон и замедлят ход боевых действий.