Страну НАТО назвали возможным местом запуска атаковавших Мурманскую область беспилотников

По предварительным данным, атаковавшие Мурманскую область беспилотники запустили из Финляндии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

11 сентября в небе над регионом были сбиты три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Канал со ссылкой на карту полетов сообщил, что перед атакой около российско-финской границы курсировали два шведских разведчика. После начала спецоперации и Финляндия, и Швеция вступили в НАТО.

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Возможным местом запуска атаковавших Мурманскую область дронов канал назвал аэродром Ivalo. По данным из открытых источников, кратчайшее расстояние от него до российской границы составляет около 40 километров.

Ранее в Госдуме назвали попытку удара по Мурманской области шантажом. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Алексей Чепа.