В Белгородской области назвали число жертв обстрелов ВСУ

Более 250 человек погибли и 1,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести в Белгородской области в результате атак со стороны Украины с начала спецоперации. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал председатель областной думы Юрий Клепиков во время доклада на первом Белгородском юридическом форуме.

По словами Клепикова, с февраля 2022 года в результате украинских ударов получили повреждения более 32 тысяч жилых домов и квартир, а также порядка 10 тысяч автомобилей. Из-за высокой степени угрозы жизни в своих домах не могут проживать десятки тысяч людей.

Напомним, что с 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Введение режима объясняется обострением ситуации на российско-украинской границе и активностью Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции (КТО), а с 15 августа ситуация в Белгородской области стала чрезвычайной ситуации федерального характера.