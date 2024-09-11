Силы ПВО России сбили за сутки шесть ракет ATACMS
В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS... девять управляемых авиационных бомб HAMMER... два реактивных снаряда HIMARS», — сказали в Минобороны.
Отмечается, что также были сбиты 57 беспилотников ВСУ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота ВМФ России за сутки уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров.