Силы ПВО России сбили за сутки шесть ракет ATACMS

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Сбиты шесть оперативно-тактических ракет ATACMS... девять управляемых авиационных бомб HAMMER... два реактивных снаряда HIMARS», — сказали в Минобороны.

Отмечается, что также были сбиты 57 беспилотников ВСУ.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота ВМФ России за сутки уничтожили 11 украинских безэкипажных катеров.