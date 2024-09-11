Сорвана попытка ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Черном море

Силы Черноморского флота сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) захватить российскую самоподъемную буровую установку «Крым-2». Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, для захвата буровой вышки был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard «Sea Force» с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины.

«В ходе боя силами Черноморского флота и российскими военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до восьмидесяти украинских военнослужащих», - уточнили в пресс-службе.

При этом в российском военном ведомстве обратили внимание на то, что еще шесть катеров, отступая, даже не предприняли попыток забрать раненых, оставшихся в воде.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой визит на Украину 11 сентября. Целью визита, по его словам, является обсуждение долгосрочных военных и экономических потребностей Киева.

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А на встрече 13 сентября президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер намерены обсудить разрешение на удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Блинкен отметил, что такое решение на Западе примут, если будут уверены, что это позволит Украине «приблизить те цели, к которым она стремится».