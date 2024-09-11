Сорвана попытка ВСУ захватить буровую вышку «Крым-2» в Черном море

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли восемь катеров и до 18 военнослужащих в результате безуспешной попытки захватить российскую буровую вышку в Черном море, сообщило Минобороны.

По информации ведомства, главное управление разведки минобороны Украины организовало операцию по захвату российской буровой вышки, передает ТАСС. Для выполнения этой задачи был направлен морской десант, состоящий из 14 американских катеров Willard Sea Force с украинскими военнослужащими сил специальных операций.

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Силами Черноморского флота операция была сорвана. В результате были потоплены восемь морских катеров и уничтожено до 18 украинских военнослужащих.

«Еще шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих», – сообщило Минобороны.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о подготовке Украиной нападения с Черного моря.