Бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области, продолжаются. В новой сводке пресс-служба Минобороны РФ заявила, что российским войскам удалось взять в плен 10 украинских военнослужащих.

Так, подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили контратаку противника в направлении населенного пункта Апанасовка. Кроме того, российские военные сорвали попытки украинских атак — они были направлены на населенные пункты Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

В результате попыток наступления украинские войска потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. 10 военнослужащих взяты в плен. Уничтожены два танка, боевая бронемашина и шесть автомобилей.

«Очень большие потери»: Алаудинов о ситуации в Курской области

Российская авиация нанесла удары по районам сосредоточения иностранных наемников и украинских резервов на территории Сумской области. Суточные потери противника превысили 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. Всего за время действий в Курской области ВСУ потеряли более 12,2 тысяч военных, 96 танков, 42 боевых машин пехоты, 77 бронетранспортеров и сотни иных единиц техники.

Отметим, что ранее командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов в беседе с ТАСС заявлял, что российским военным удалось освободить около 10 населенных пунктов. По его словам, подразделения на правом фланге курского направления успешно пошли в наступление.

Врио губернатора региона Алексей Смирнов представил отчет о ситуации с сельским хозяйством в регионе. Как сообщает ТАСС, на итоговой коллегии Минсельхоза он заявил, что предварительная сумма ущерба, причиненная агропромышленному комплексу (АПК) Курской области из-за массированной атаки, оценивается не менее чем в 85 млрд рублей.