Наблюдатели за происходящим в оккупированных районах Курской области заметили интересный момент: вместо объявленной зачистки южного берега реки Сейм зашедшие в Россию украинские подразделения сами подвергаются зачистке с запада на восток.

"Самое любопытное, что 155-я бригада морской пехоты РФ движется вдоль государственной границы, отрезая украинскую группировку от точки входа в Курскую область", - пишет "Военная хроника".

По мнению издания, настал подходящий момент для отсекающего удара через Сумскую область. С последующим замыканием и уничтожением группировки ВСУ там, куда она так упорно стремилась.