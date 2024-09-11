Над Тульской областью сбили украинскую ракету

СМИ сообщили о сбитой над Тульской областью ракете С-200у
Telegram-канал Mash сообщает, что российские средства ПВО сбили над Тульской областью украинскую ракету С-200у. По данным Mash, ВСУ планировали атаковать инфраструктуру газопровода Тула - Шостка - Киев.
По информации Mash, переделанная Украиной советская ракета «Ангара» упала недалеко от газовой магистрали. Разрушений и пострадавших на месте нет.
По версии Mash, на эту атаку ВСУ пошли на фоне переговоров о продлении транзита топлива в ЕС. Срок действия договора о транзите истекает в конце 2024 года. Некоторые страны Центральной Европы, включая Австрию, по-прежнему зависят от российского газа, идущего через Украину.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что ЕС и Украина попросили Баку содействовать переговорам о продлении транзита. Он заявил, что смотрит на эти переговоры «с определенным оптимизмом».
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Как отмечал Алиев, если транзит прекратится, газораспределительная система Украины будет полностью парализована. Позже премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не ведет «официальных» переговоров о продлении транзита. В то же время он подчеркнул, что соглашение об ассоциации с ЕС обязывает Украину обеспечивать надежные поставки нефти и газа в европейские страны.