Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Запад» в зоне спецоперации и заслушал доклады по характеру действий противника. Об этом сообщило в своем Telegram-канале российское военное ведомство.

«Командующий группировкой войск генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Министру обороны РФ, что в настоящее время подразделения противника несут значительные потери. Белоусову также были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника», - отметили в Минобороны России.

Министр обороны вручил военнослужащим государственные награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу», поблагодарив их за службу.

Что означает форма, в которой появился Белоусов

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск-Узловой, Кругляковка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. За сутки потери противника составили до 530 военнослужащих, были уничтожены гаубица М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две английские гаубицы L-119.