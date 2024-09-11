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В Китае назвали цель совместных учений с Россией

Москва и Пекин проводят совместные учения и тренировки для совместного реагирования на угрозы в области безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Газета.Ru

Как уточнила китайский дипломат, тем самым Пекин и Москва "углубляют межармейское стратегическое сотрудничество". ТАСС

Учения «Север. Взаимодействие — 2024» стартовали в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей. Кроме того, с 10 по 16 сентября проходят учения ВМФ «Океан-2024». NSN.FM

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