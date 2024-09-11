Белоусов вручил госнаграды военным из зоны СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим группировки войск «Запад», выполняющим задачи в зоне СВО.

«За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды. В том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За храбрость», медали «За спасение погибавших», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны России в Telegram-канале.

Ранее военным артиллерийского соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» вручили боевые государственные и ведомственные награды в зоне СВО.

В конце августа Белоусов направил телеграммы воинским частям, участвующим в СВО, отметив мужество и упорство бойцов в освобождении населённых пунктов ДНР.