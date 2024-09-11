Прокуратура потребовала вернуть Минобороны историческую усадьбу

Военная прокуратура Балтийского флота обратилась в суд с просьбой признать недействительной сделку по передаче Калининградской области исторической виллы Порр в Приморске из-под ведомства Минобороны. Об этом сообщает РБК.

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Исторический участок площадью 3,5 гектар долгое время принадлежал Министерству обороны. В иске, ответчиком по которому выступает Минобороны и Агентство по имуществу Калининградской области, говорится, что ее необходимо принять обратно в собственность государства. Уточняется, что военная прокуратура действует в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза).

Детали дела не раскрываются.

Ставшая предметом спора усадьба находится на территории парка «Приморский», расположенного между железной дорогой и трассой в сторону Балтийска. Виллу построили в 1905 году, там были обустроены 13 комнат, подвал и мансарда. Внутри сохранились лестницы и лепнина на потолках. Когда здание было в собственности Минобороны, там располагался госпиталь для больных туберкулезом. Вилла пустует с 2011 года.

29 августа был арестован генерал армии запаса Павел Попов, который занимался парком «Патриот». По версии следствия, он «принудил» компании, которые работали с «Патриотом», построить ему загородную усадьбу и содержал ее за счет денег, которые воровал на службе. Мужчину обвинили в мошенничестве, ему грозит до 10 лет.