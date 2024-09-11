Один из беспилотников, зафиксированных в Мурманской области, летел со стороны Норвегии.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на заявление SHOT.

Уточняется, что дрон заметили около 11:00 по местному времени.

По предварительной информации, он летел в сторону аэродрома Оленья. Также были зафиксированы два БПЛА, летевших со стороны Архангельской области.

Дроны ВСУ попытались атаковать российскую Арктику

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на регион совершаются налёты вражеских беспилотников.