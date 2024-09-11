«Очень большие потери»: Алаудинов о ситуации в Курской области

Российские военнослужащие отбили у противника целый ряд населенных пунктов на территории Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. Конкретные названия поселений он не привел, однако уточнил, что их было десять.

На правый наш фланг, туда дальше — кореневское направление, получается,— с той стороны у нас зашла 155-я бригада морской пехоты <...> Противник понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника, — сказал он.

Ранее генерал сообщил, что бойцов ВСУ в Курскую область заводили представители иностранных частных военных компаний. По его словам, среди них было много реальных служащих войск НАТО. Алаудинов подчеркнул, что операция изначально была срежиссирована иностранцами и выразил уверенность в непосредственном участии штаба Блока в ее разработке.

Появились новые данные о контрнаступлении России в Курской области

Также перед этим стало известно, что морпехи 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен группу украинских штурмовиков в Курской области. У бойцов противника при себе не было ни припасов, ни боекомплекта. На допросе они рассказали, что потеряли связь с подразделением, заблудились и хотели отступить. Однако попытка украинских бойцов не удалась — ВС России окружили их.