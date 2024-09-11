«Полковники нам не нужны». Стрелкову отказали в отправке на СВО

Экс-министра обороны Донецкой народной республики Игорю Стрелкову отказали в отправке в зону специальной военной операции из колонии в Кировской области. Об этом в среду, 11 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

— Я обращался к представителям военкомата, посещающим ИК, но дважды получил отказ даже в принятии от меня заявления. Один раз — с мотивировкой «полковники нам не нужны», — даже статью в качестве мотива отказа не упоминали. Пока ничего в данном плане не изменилось, — передает текст письма Стрелкова Telegram-канал.

При этом его адвокат Александр Молохов опроверг информацию об отправке подзащитного в зону специальной военной операции. Он назвал информацию СМИ касательно этой темы провокацией. При этом согласование отправки Стрелкова на фронт является достаточно сложным процессом.

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В Москве в июле 2023 года был задержан Игорь Стрелков. Об этом сообщили его супруга и адвокат Александр Молохов. Стрелкова часто называют одним из символов «русской весны» 2014 года.

Чем он известен и почему его задержали силовики — в материале «Вечерней Москвы».