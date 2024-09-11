Британия передавала Украине устаревшее военное снаряжение

Министерство обороны Великобритании отдавало предпочтение устаревшему снаряжению, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления (National Audit Office) после аудита британской военной помощи Киеву. Газета.Ru

По оценке аудиторов, подобный подход позволил Минобороны сократить расходы на утилизацию устаревшего снаряжения. Так, в марте 2022 года министерство безвозмездно передало Киеву 17 тыс. пар обуви военного образца, которые предполагалось утилизировать из-за скорого истечения срока годности. ТАСС

Ранее сообщалось, что минобороны Британии передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, чтобы усилить системы противовоздушной обороны. News.ru