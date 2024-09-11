США передали Киеву сотни дальнобойных ракет ATACMS и большая часть уже использована. Об этом со ссылкой на осведомленные источники во властных структурах сообщает телеканал CNN.

По словам источников издания в американской администрации, на Украину были поставлены «несколько сотен» ATACMS.

«И Украина использовала большинство из них», - отметил чиновник.

Владимир Зеленский постоянно требует от западных партнеров поставить различное дальнобойное оружие и дать разрешение на удары по объектам на территории России. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что Зеленский, обращаясь к Западу с просьбами о поставках и обсуждая вопросы нанесения ударов по территории России, делает США, Германию, Францию и Великобританию участниками боевого столкновения.

Все это приведет к тому, что РФ придется защищать своих граждан, используя более мощное и разрушительное оружие, констатировал он.