В секторе Газа разбился вертолет Израиля

Вертолет ВВС Израиля потерпел крушение в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба. ТАСС

«Ночью вертолет ВВС Израиля «Яншуф», выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ. RT на русском

В пресс-службе подчеркнули, что в результате ЧП погибли два израильских военнослужащих. Еще семь человек получили травмы различной степени тяжести. NSN.FM