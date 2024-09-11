Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в российской Арктике — два беспилотника были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. О попытке атаки стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По информации портала, ВСУ пытались атаковать аэродром «Оленья» используя дроны самолетного типа.

Mash сообщает, что для атаки использовались машины А-22 «Летучая лисица» (Foxbat), однако указанный самолет требует управления пилотом. При этом, известно, что украинские инженеры делают на базе указанного самолета беспилотники Aerosor Nynja.

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Это не первая попытка ВСУ атаковать объекты в Мурманской области. Так, в конце августа в регионе был сбит аналогичный дрон. Момент уничтожения беспилотника попал на видео.