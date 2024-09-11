ВС РФ уничтожили склады с техникой НАТО под Киевом

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил об ударе по району расположения новой техники НАТО в Киевской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар минувшей ночью нанесли в городе Переслав, в районе Лагери. Там располагаются промышленные склады, а также огромная станция технического обслуживания.

По информации подполья, недавно туда завезли новую западную технику, переданную для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту, наваривали турели и пусковые установки. Размер ущерба для украинской армии не уточняется.

10 сентября Лебедев рассказывал, что российские войска нанесли удар по группе из почти 100 военнослужащих ВСУ. Кроме того, была атакована техника и личный состав украинских войск в поселке Малиновка в Запорожской области.