Силы РФ захватили в Курской области группу украинских военных

Российские военные в Курской области захватили в плен шесть штурмовиков Вооруженных сил Украины, которые отступали из окружения. Об этом заявило РИА Новости со ссылкой на представителя силовых ведомств и кадры с допросом пленных.

«Морпехи 810-й бригады в рамках начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области захватили в плен попавшую в окружение группу из шести украинских штурмовиков», — говорится в сообщении.

По данным агентству, у захваченных военных не было при себе припасов и боекомплектов.

Силовики заявили, что ВСУ не забирают раненых и убитых из курского приграничья

Как пишет РИА Новости, на допросе они заявили, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.

Накануне российские Telegram-каналы заявили, что ВС РФ начали «масштабное контрнаступление» в Курской области. По данным Mash, за полтора часа им удалось выбить подразделения ВСУ из Гордеевки, а за сутки — освободить более 10 км территории. Минобороны РФ и спецназ «Ахмат», действующий в регионе, о контрнаступлении не сообщали.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ выбиты почти из десяти населенных пунктов Курской области.