Спецоперация на Украине 11 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 сентября 2024 года.

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Минобороны сообщило о поражении противовоздушных постов ВСУ со средствами РЭБ

Экипажи российских танков Т-80БВ уничтожили противовоздушные посты противника со средствами радиоэлектронной борьбы, сообщает ТАСС.

Танкисты в зоне проведения специальной военной операции работают на переднем крае и оказывают поддержку мотострелковым подразделениям российских войск. Наносятся мощные огневые удары по противнику.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций в 6 км от переднего края. Корректировка огня осуществлялась с беспилотников.

Экипажи Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронетехнике Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает РИА Новости.

Удары по противнику наносились авиаракетами по разведанным целям. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

РСЗО "Ураган" накрыла командный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчет российской РСЗО «Ураган» поразил командный пункт противника, сообщает РИА Новости.

Это произошло на авдеевском направлении. Заняв огневую позицию, военнослужащие России произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель.

Был выполнен залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами. Командный пункт ВСУ был уничтожен на дистанции более 25 километров.