Мобилизация: последние новости на сегодня 11 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку

Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщает РИА Новости.

По его словам, действия по освобождению населенного пункта являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 7,5 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Белоусов поздравил военных, освобождавших Галицыновку и Водяное

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Водяное и Галицыновка в ДНР, сообщает РИА Новости.

В частности, министр направил телеграмму военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригады.

Военнослужащим соединения вручено более четырех тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.

Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО

В Москве участники сезонных фестивалей передали продукты питания для участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Среди них — варенье, мед, травяные сборы, чай.

В зону спецоперации участники отправляют и другие товары. Вся продукция, которую направили бойцам, длительного хранения.