Мобилизация: последние новости на сегодня 11 сентября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 сентября 2024, в материале «Рамблера».
Белоусов поздравил военных, освобождавших Красногоровку
Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил телеграммы мотострелковым бригадам, освобождавшим Красногоровку в ДНР, сообщает РИА Новости.
По его словам, действия по освобождению населенного пункта являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.
За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 7,5 тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.
Белоусов поздравил военных, освобождавших Галицыновку и Водяное
Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления соединениям и частям, которые отличились при освобождении населенного пункта Водяное и Галицыновка в ДНР, сообщает РИА Новости.
В частности, министр направил телеграмму военнослужащим 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова второй степени бригады.
Военнослужащим соединения вручено более четырех тысяч государственных наград и ведомственных знаков отличия за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
Участники московских фестивалей передали продукты для участников СВО
В Москве участники сезонных фестивалей передали продукты питания для участников специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Среди них — варенье, мед, травяные сборы, чай.
В зону спецоперации участники отправляют и другие товары. Вся продукция, которую направили бойцам, длительного хранения.