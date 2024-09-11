Минобороны заявило об уничтожении опорного ВСУ на правом берегу Днепра

Танки Т-90М "Прорыв" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Танковые экипажи Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают укрепрайоны, живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. <...> Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорному пункту ВСУ, расположенному на окраине одного из населенных пунктов правобережья. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния более 5 км. Точными выстрелами было нанесено огневое поражение личному составу ВСУ, находившемуся в укрытии. Корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.

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Боевую работу танкисты-десантники ведут круглосуточно. Наиболее приоритетные цели - укрепления противника с личным составом, скопления живой силы противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства. Кроме того, танковые экипажи ВДВ поддерживают действия штурмовых подразделений десантников в островной зоне дельты Днепра и обеспечивают их активное продвижение на островах.