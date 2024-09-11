Минобороны заявило об уничтожении опорного ВСУ на правом берегу Днепра

Танки Т-90М "Прорыв" Ульяновского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Танковые экипажи Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают укрепрайоны, живую силу и технику ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. <...> Экипажи танков Т-90М "Прорыв" с закрытых огневых позиций нанесли удары по опорному пункту ВСУ, расположенному на окраине одного из населенных пунктов правобережья. Танкисты выпустили снаряды по противнику с расстояния более 5 км. Точными выстрелами было нанесено огневое поражение личному составу ВСУ, находившемуся в укрытии. Корректировка стрельбы танков велась в режиме реального времени с помощью беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении.
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Боевую работу танкисты-десантники ведут круглосуточно. Наиболее приоритетные цели - укрепления противника с личным составом, скопления живой силы противника и его боевая техника, в том числе иностранного производства. Кроме того, танковые экипажи ВДВ поддерживают действия штурмовых подразделений десантников в островной зоне дельты Днепра и обеспечивают их активное продвижение на островах.
"Отработав по цели, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии противника или атаки танков ударными беспилотниками. На этот случай боевые машины оснащены мощным современным комплексом защиты, который включает в себя средства радиоэлектронной борьбы, усиленную динамическую защиту, а также комплект дополнительной защиты из специальных навесных решеток от FPV-дронов", - отметили в военном ведомстве.