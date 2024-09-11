Местные жители рассержены из-за баз США, где обучают пилотированию F-16

Планы по расширению американских авиабаз, где обучают военных Вооруженных сил Украины пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и правозащитных организаций, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о трех военных базах в США — Люк в Финиксе, Дэвис-Монтен и авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне. На авиабазе Национальной гвардии Моррис базируется 162-е крыло ВВС Национальной гвардии Аризоны, которое специализируется на подготовке пилотов, как для Соединенных Штатов, так и для 23 других стран. После того, как глава государства Джо Байден летом 2023 года согласился поддержать усилия по подготовке пилотов для Украины, авиабаза Национальной гвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением по расширению ее учебных мощностей для включения украинских пилотов.

Стало известно, когда украинские пилоты завершат обучение на F-16

План вызвал сопротивление со стороны ряда местных НКО, которые подробно описали, как предлагаемое расширение может негативно сказаться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен. НКО Peaceful Gila Skies заявила, что предложение ВВС США может значительно увеличить количество полетов, а также снизить их высоту, что будет подвергать жителей большему уровню шумового давления.

Осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, станут пожароопасными, заявила НПО. Количество разрешенных сигнальных ракет во всех MOA увеличивается с ежегодного роста на 20% до 85% в MOA Тумстона, что резко увеличивает риск возникновения огня.

Peaceful Gila Skies отметили, что на три местных племени индейцев ложится непропорциональное бремя, поскольку пять зон полетов военной авиации находятся прямо над их землями.

Ряд других местных организаций, включая Peaceful Chiricahua Skies, Southwestern Research Station, Friends of Cave Creek Canyon, Chiricahua Regional Council, Natural Allies и Migration Taco, выступили с аналогичными заявлениями, в которых выразили свою обеспокоенность влиянием предложения ВВС на местные сообщества.

НКО Center for Biological Diversity в мае текущего года подала иск против плана ВВС США по расширению, обвинив в том, что они не провели общественные слушания.