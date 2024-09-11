Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что противник начал применять свою главную стратегию в войне против России — межнациональную и межконфессиональную рознь внутри страны.

По его словам, враг не может добиться успеха на поле боя и использует гибридную войну, чтобы подорвать внутренние устои государства, пишет МК.

«У них ничего не выходит, они не могут нас победить. Гибридная война против России продолжается уже давно. Теперь их козырь — это разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти», — отметил он. Алаудинов также подчеркнул, что информация с множества антироссийских сайтов распространяется внутри страны.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко объяснил, почему курское наступление ВСУ является авантюрой.