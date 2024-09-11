Подполье на Украине «вело» колонну ВСУ 160 километров, чтобы ее уничтожить

Агенты пророссийского подполья на Украине 160 километров следили за колонной ВСУ из Винницы, чтобы передать сведения о ее дислокации российской армии. Об этом рассказал представитель сопротивления на юго-востоке Украины Сергей Лебедев.

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«Колонну заметила агентура сопротивления на выезде из Винницы, ее передавали по цепочке», – заявил Лебедев.

После того, как подпольщики установили дислокацию колонны ВСУ, они передали эти данные российским военным.

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Лебедев добавил, что в пригороде Умани находится неработающий аэропорт, ангары которого украинские войска используют для хранения техники. Там же доукомплектовывают подразделения ВСУ перед их переброской на фронт, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее боец ВС РФ раскрыл, что случится после снятия ограничений на атаки ВСУ вглубь России дальнобойными ракетами. Под ударом окажутся жилые кварталы крупных городов.