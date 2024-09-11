На севере Украины прогремели взрывы

Взрывы произошли в Сумской области на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Freeдом». Иные подробности не приводятся.

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Местные власти ситуацию не комментировали. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

В одном из регионов Украины произошли взрывы

Ранее украинские СМИ отмечали, что несколько районов Харькова остались без электро- и водоснабжения. По данным журналистов, это произошло после серии громких хлопков в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов пояснял, что в городе прогремело два взрыва. Согласно официальной информации для оповещения населения, в населенном пункте как минимум полтора часа действовал режим воздушной тревоги.

До этого во Львовской области на западе Украины произошла авария с участием автобуса, перевозившего военнослужащих ВСУ. Транспортное средство столкнулось с грузовиком. ДТП произошло на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе в 03:30 ночи. Водитель автобуса погиб, еще 12 военных получили ранения.

Ночью 7 сентября на территории Киева и в приграничных районах столицы страны прогремели две серии взрывов. Над городом также сработала система ПВО. Глава столичной администрации Сергей Попко информировал о пожаре в Печерском районе.