Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Красногоровка в ДНР, сообщило Министерство обороны России.

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Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко.

Белоусов поздравил военных с освобождением Новогродовки и Мемрис

«Ваши действия по освобождению населенного пункта Красногоровка являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – сказано в телеграмме министра обороны.

Кроме того, более 7500 военнослужащих бригады награждены за мужество и героизм государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Также Белоусов поздравил с освобождением Красногоровки командование и личный состав 110 отдельной гвардейской мотострелковой ордена Республики бригады.

Министр отметил образцы отваги и решительности, который проявил личный состав соединения в боях за Марьинку и Авдеевку.

«Сегодня, действуя на Кураховском направлении, вы самоотверженно и умело выполняете боевые задачи, приближая нашу Победу», – сказано в поздравлении министра обороны.

Государственными наградами и ведомственными знаками отличия награждены более 1000 военнослужащих бригады.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки были освобождены Красногоровка и Григоровка в ДНР, группировка «Центр» освободила Галицыновку, а группировка «Восток» – Водяное.