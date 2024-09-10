Арестованный экс-военком из Москвы подписал контракт на службу в зоне СВО

Обвинённый в получении взятки Сергей Тригилев обратился с соответствующим заявлением к министру обороны Андрею Белоусову и председателю СК Александру Бастрыкину.

«Все подготовительные мероприятия с разрешения следователя проведены, он прошёл медкомиссию и собеседование», — сказал в суде адвокат фигуранта Дмитрий Чуков.

По его словам, Минобороны со своей стороны подпишет контракт, если производство по делу будет приостановлено, пишет РИА Новости.

Тригилев находится в СИЗО с 5 июля. Ему вменяют три эпизода получения взятки с 1 ноября 2022 года по 13 июня 2023-го. По данным следствия, он подтверждал за деньги наличие заболеваний у призывников, освобождающих от срочной службы. Сумма взятки не уточнялась. Бывшему военкому грозит до 12 лет лишения свободы.