В Телеграм-канале 1-го штурмового отряда спецназа "Ахмат" опубликовали видео из смартфона, уничтоженного в Курской области боевика ВСУ. На нем он вместе с побратимами танцует под песню "Группа крови" Виктора Цоя.

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Все герои этой записи были ликвидированы "ахматовцами", кроме солдата отплясывающего вместе с гражданским. Он взят в плен. В нем легко можно узнать боевика 61 бригады ВСУ Виталия Панченко, похищавшего и избивавшего мирных жителей в Курской области.

Запись, судя по голым деревьям, была сделана весной на Украине, где ранее располагалась 61 бригада. Как видно, солдаты ВСУ вдохновляются творчеством российской рок-звезды, творчество которого на Украине находится под негласным запретом.