Военкоры описали текущую ситуацию на курском приграничье, где ВС РФ перешли в наступление

Российские войска добиваются существенных успехов в ходе мощного контрнаступления под Курском. Так, дивизия ВДВ вошла в село Снагость и практически выбила боевиков из населенного пункта, сообщают «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не было.

«Начав мощное контрнаступление в Курской области наши войска добились существенных успехов. Тульская 106-я дивизия ВДВ на технике ворвалась в важное село Снагость и практически выбила ВСУ, уцелевшие боевики массово бежали», — сообщает telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ не комментировало сообщения корреспондентов и блогеров о ситуации под Курском.

Также военкоры сообщают об успехах ВС РФ в Вишневке, где, как сообщается, Крымский десант атаковал и выбил ВСУ из поселка. Также поступает информация об освобождении поселка 10-е Октября. Практически освобождено село Гордеевка, а из Внезапного и Викторовки противник сбегает, сообщают «Военкоры Русской Весны».

Ранее военкоры сообщили о масштабном контрнаступлении ВС РФ на курском направлении. На данный момент освобождено свыше 10 километров территории региона, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Два майора» сообщал о первых пленных боевиках ВСУ в ходе масштабного контрнаступления России. Информация не подтверждалась официальными источниками.