В Британии допустили удары ВСУ по России американским оружием в ближайшие недели

Вашингтон может отказаться от запрета Украине на удары вглубь территории России. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

По информации издания, ряд чиновников в администрации США уже поддерживают идею разрешить Вооруженным силам (ВС) Украины обстреливать Россию американским оружием, и пытаются убедить остальных сотрудников Белого дома и президента страны Джо Байдена в необходимости такого шага. Предположительно, официально запрет может быть снят еще до заседания Генассамблеи ОНН в Нью-Йорке, запланированного на 22-23 сентября.

Байден заявил о работе над вопросом о разрешении ВСУ наносить удары вглубь РФ

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в Киев Энтони Блинкен передаст Украине разрешение на нанесение ударов по России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат», — сказал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

При этом Белый дом утверждает, что США по-прежнему не поддерживают удары ВСУ вглубь России.