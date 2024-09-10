Пилот выжил после крушения истребителя ВВС Тайваня

Спасатели обнаружили пилота истребителя ВВС Тайваня Mirage 2000, разбившегося при выполнении учебного задания. Летчик находится в сознании, пишет Taiwan News со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября. Самолет рухнул в море у города Синьчжу на западной стороне острова. Причиной крушения стала потеря тяги в процессе выполнения тренировочной миссии.

Летчика экстренно госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Врачи после обследования заявили, что жизни пилота ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в августе 2024 года в департаменте Мёрт-и-Мозель разбились два истребителя Mirage ВВС Франции.