В США прокомментировали военные учения России «Океан-2024»

Манёвры не представляют угрозы странам НАТО, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, Вашингтон убеждён, что в мероприятии примут участие только корабли РФ и КНР, несмотря на заявления Москвы о привлечении других иностранных наблюдателей. Райдер добавил, что Соединённые Штаты и их союзники «в любом случае» будут внимательно следить за манёврами.

Ранее главком ВМФ Александр Моисеев сообщил, что в учениях участвуют более 90 тыс. военных, свыше 400 кораблей и судов, в том числе три корабля и 15 самолётов Народно-освободительной армии Китая.