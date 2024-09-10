Над российским регионом заметили новые дроны ВСУ

Средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над Курской областью, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион около 20:30 по московскому времени.

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10 сентября около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, — сказали в МО.

В ночь на 10 сентября ВСУ выпустили по территории России 144 беспилотника. Наиболее масштабная атака ВСУ была зафиксирована в Брянской области — над ее территорией было уничтожено 72 дрона.

В Московской области средства ПВО ликвидировали 20 БПЛА, в Курской области — 14, Тульской — 13. Еще восемь беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью, семь — в Калужской области, пять — в Воронежской области, а также четыре и один в Липецкой и Орловской областях соответственно.

Один из дронов минувшей ночью ударил по многоэтажному дому в подмосковном Раменском. На опубликованных NEWS.ru кадрах можно заметить разбросанные по асфальту осколки, припаркованные среди них машины и сотрудников правоохранительных органов поодаль.