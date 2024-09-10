$91.11+0.73100.50+0.59
Почта

Над российским регионом заметили новые дроны ВСУ

Средства ПВО ликвидировали два украинских беспилотника над Курской областью, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины попытались атаковать регион около 20:30 по московскому времени.

Над российским регионом заметили новые дроны ВСУ
© МО РФ
10 сентября около 20:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, — сказали в МО.

В ночь на 10 сентября ВСУ выпустили по территории России 144 беспилотника. Наиболее масштабная атака ВСУ была зафиксирована в Брянской области — над ее территорией было уничтожено 72 дрона.

В Московской области средства ПВО ликвидировали 20 БПЛА, в Курской области — 14, Тульской — 13. Еще восемь беспилотников ликвидировали в небе над Белгородской областью, семь — в Калужской области, пять — в Воронежской области, а также четыре и один в Липецкой и Орловской областях соответственно.

Один из дронов минувшей ночью ударил по многоэтажному дому в подмосковном Раменском. На опубликованных NEWS.ru кадрах можно заметить разбросанные по асфальту осколки, припаркованные среди них машины и сотрудников правоохранительных органов поодаль.

Военные новости
Минобороны России
Горячая новость
Раменское
Украина