«Два майора»: ВС РФ взяли первых пленных боевиков в ходе наступления под Курском

Российские военные пленили первых боевиков украинской армии в ходе освобождения курского приграничья. Об этом сообщает telegram-канал «Два майора». Официального подтверждения от Минобороны о контрнаступлении в Курской области и подробностей на данный момент не было.

«Курская дуга. [Подразделения ВС РФ] освободили 4 населенных пункта (в том числе взяты пленные)», — сообщает telegram-канале «Два майора».

Также отмечается, что освобождены 4 населенных пункта под Курском. Об этом ранее сообщали «Военкоры Русской Весны». Официального подтверждения информации не приводилось.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать сообщения. Ответ ожидается.

Ранее появились сообщения о масштабном контрнаступлении ВС РФ под Курском. По информации «Военкоров Русской Весны», российские войска выбили боевиков ВСУ из села Гордеевка.