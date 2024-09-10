США назвали приоритет в поддержке Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом США при поставках военной помощи Украине. Об этом заявили официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Он отметил, что такой приоритет сохраняется уже долгое время. Изменений, по его словам, не ожидается.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил страны НАТО нарастить поставки средств ПВО. Он указал, что количество зенитных ракетных комплексов, которые Киев еще не получил, значительное.

Как сообщала газета Messaggero, Зеленский надеется на помощь Италии в переговорах с США по передаче Украине систем ПВО Partiot. Утверждалось, что украинский лидер рассчитывает на посредническую роль Рима в вопросе передачи техники Киеву.