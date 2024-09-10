Военкоры разочаровались в Алаудинове: что известно о конфликте с главой «Ахмата»

В Анапе произошла драка между туристами, местными жителями и уроженцами Дагестана. Конфликт завязался, когда трое кавказцев решили познакомиться с русской девушкой. Ситуацию прокомментировал командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, заявив, что девушка в ответ начала оскорблять мужчин по национальному признаку и скандировать проукраинские лозунги. На заявление генерал-майора отреагировали другие общественники. «Вечерняя Москва» собрала подробности конфликта.

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Как произошла драка

Инцидент произошел ночью 3 сентября в Анапе. Возле кафе «Клим» на Пионерском проспекте трое уроженцев Дагестана подошли к компании туристов, чтобы познакомиться с одной из девушек, но получили отказ.

Тогда между компаниями завязалась перепалка, переросшая в драку. В результате трое мужчин жестоко избили туристов, которые заступились за девушку. Вскоре к месту конфликта прибыли бригада скорой помощи и полицейские, но к тому моменту нападавшие успели скрыться. Пострадавших госпитализировали.

Вскоре полицейские задержали одного из нападавших. Им оказался 28-летний мужчина, приехавший в Анапу на заработки. Еще двоих подозреваемых задержали на территории Кабардино-Балкарии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» (пункт 2 статьи 213 УК РФ).

Версии произошедшего

Пострадавшие туристы рассказали свою версию произошедшего. Девушка якобы не захотела знакомиться с мужчинами и несколько раз вежливо им отказала. «Кавалерам» такой ответ не понравился, и они принялись избивать компанию друзей. Позднее пострадавшие туристы написали заявление в полицию.

Однако, по словам одного из нападавших, дело обстояло совершенно иначе. Задержанный заявил, что он просто проходил мимо и, заметив драку, решил разнять ее участников. Когда его начали бить в ответ, мужчина разозлился и сам ввязался в драку.

Реакция Алаудинова на драку в Анапе

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поддержал версию задержанного. По словам военного, когда трое мужчин подошли к туристке, девушка сразу принялась оскорблять их.

— На проявленное вполне нормальное внимание молодых людей одна из девушек начала нецензурно выражаться вслед и оскорблять ребят по национальному признаку, добавив, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь», — подчеркнул Алаудинов в своем Telegram-канале.

Глава «Ахмата» добавил, что девушка назвала уроженцев Чеченской Республики «войсками «Тик-Тока». Кроме того, один из туристов якобы выкрикивал проукраинские лозунги.

Военкор Котенок усомнился в версии Алаудинова

После заявления Алаудинова за компанию туристов вступился военный корреспондент Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он раскритиковал генерал-майора за «безосновательные обвинения» в сторону потерпевших.

— Есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим, — написал журналист.

Он также призвал Алаудинова предположить, как бы изменилась ситуация, если поменять национальности нападавших и потерпевших.

— Какой была бы реакция чеченской общественности на инцидент, если представить вместо русских девушек чеченок, а на месте чеченских мужчин — русских? — отметил Котенок.

Военкор отметил, что обстоятельства необходимо оценивать с точки зрения закона. Все виновники драки должны будут понести ответственность.

Глава «Ахмата» резко ответил военкору

Ответ Алаудинова не заставил себя долго ждать. Тем же вечером глава «Ахмата» обвинил военкора Котенка в «дестабилизации российского народа». Он заявил, что журналист намеренно пытается настроить россиян против жителей Северного Кавказа.

— Вы, какие-то там блогеры, чмошники, рассказываете, как кто-то кого-то там раскатал... Отвечать каждому из этих людей, которые для меня ничего не представляют, необходимости не вижу. Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри, — подчеркнул Алаудинов.

Генерал-майор согласился, что виновники драки, какой бы национальности они ни были, должны ответить по закону. В то же время он возмущен тем, что правоохранительные органы и общественники не принимают никаких мер, когда «какие-то твари оскорбляют чеченский народ или подразделения Минобороны».

Алаудинов напомнил, что Россия — многонациональная страна и что сам он родился и долгие годы жил в Ставропольском крае. По словам генерал-майора, он уважает русских людей, хорошо знаком с их национальной литературой и менталитетом.

Военкора поддержали коллеги, а главу «Ахмата» — в Госдуме

На спор Алаудинова и Котенка обратили внимание и другие общественные деятели. Так, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что разочаровался в командире «Ахмата». По его словам, именно на Алаудинова были возложены надежды касательно примирения двух народов, однако своими заявлениями генерал-майор только усугубил ситуацию.

— В командире «Ахмата» я увидел какую-то почти реализуемую, вероятную возможность... скорректировать, изменить путь обособления Чечни, направив ее из цивилизационного тупика архаики во внешний мир. Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой «Рафик невиновен, то есть абсолютно», — написал Стешин в Telegram-канале «Русский тарантасъ».

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что Алаудинов был отчасти прав. Он согласился с мнением генерал-майора о недопустимости разжигания вражды между русским и кавказскими народами.