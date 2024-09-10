Ситуация на всей линии фронта остается сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной и напряженной», — сообщили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытке скрыть неудачи на фронте. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По ее словам, Сырский в докладах генштаба ВСУ приказал разделить Покровское направление на Покровское и новое Кураховское, находящееся южнее, чтобы продвижение ВС РФ фиксировалось лишь на втором. Покровский участок фронта отмечается как "стабильный", указала Безуглая.

"Поздравляю Александра Станиславовича с открытием нового направления", - написала она.

Парламентарий также напомнила, что главком ВСУ за время нахождения в должности прославился тем, что открыл несколько новых направлений военных действий: Харьковское, Торецкое, Покровское и Кураховское.

6 сентября ВСУ Александр Сырский в интервью CNN заявил, что ВСУ испытывают наибольшие трудности на Покровском направлении фронта, оно является наиболее проблематичным для украинской армии. По словам главкома ВСУ, украинские военные делают все необходимое для того, чтобы удержать Красноармейск в рамках упомянутого направления.

Вооруженные силы (ВС) России фактически вбили клин между Покровском и Селидово, начав обход основных укреплений Покровска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Российские войска вбили клин в районе Селидово/Покровск, начали штурмовать окраины Лысовки», — подчеркнули авторы канала.

Как отмечается, ВС России фактически начали обходить укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Покровска.

«Военная хроника» отметила, что взятие Покровска фактически лишает ВСУ снабжения по железной дороге в западном Донбассе. Авторы также выделили продвижение российских военных в южной части Украинска и в районе Желанного Первого, что повлияет на положение украинских войск в районе Невельского.

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Российские войска освободили четыре населенных пункта в ДНР. Как сообщило Минобороны РФ в свежей сводке, речь идет о Красногоровке, а также о трех селах - Водяном, Галицыновке и Григоровке.

Красногоровка и Григоровка были освобождены бойцами "Южной" группировки войск, Галицыновку взяли под контроль военнослужащие группировки войск "Центр", а Водяное - бойцы "Востока".

Красногоровка и Галицыновка расположены в Покровском районе, наступление ВС РФ здесь идет в направлении Курахово и Покровска (Красноармейска), которые пока под контролем ВСУ. Накануне в этом районе было освобождено село Мемрик.

В ВСУ признали потерю контроля над Красногоровкой еще 8 сентября, а вчера российские силовики констатировали, что подразделения ВСУ полностью оставили город. Ближе к ночи дроны засняли, как бойцы РФ подняли российский флаг в самой западной точке Красногоровки.

Водяное расположено в Ясиноватском районе, недалеко от Угледара, за который сейчас идут бои. О том, что ВСУ оставили Водяное, накануне заявили в украинских военных пабликах, предупредив, что это грозит армии Украины серьезными последствиями и даже вероятным окружением группировки.

Григоровка - практически пригород Часового Яра. Само село освобождено, а в городе бои продолжаются.

Освобождение Красногоровки ДНР открывает российским войскам путь к важному логистическому узлу ВСУ - городу Курахово. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Об освобождении Красногоровки Минобороны РФ информировало 10 сентября.

"Взятие Красногоровки автоматом открывает путь к Курахову. Это важный логистический узел на всем донецко-угледарско-красноармейском направлении", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что Курахово является "сквозным" населенным пунктом, через который снабжались группировки ВСУ от Авдеевки до Запорожья. "В зависимости от оперативной обстановки через него идет транспорт из одного региона в другой, с одного направления на другое", - добавили в силовых структурах.

Угледар в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшее время попадет в оперативное окружение Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

По его мнению, в ближайшее время военные ВС России перережут основную дорогу снабжения Угледара и он попадет в оперативное окружение. После этого оборонять населенный пункт будет бессмысленно, потому что за ним степь.

Ранее военный эксперт Глазунов предрек быстрый переход Угледара под контроль России. По его словам, Украина потратила все свои самые боеспособные части на операцию в Курской области, поэтому штурм Угледара для ВС России будет не таким сложным.

До этого стало известно, что Российская армия стала охватывать Угледар с флангов. Это произошло из-за переброски солдат Вооруженных сил Украины в Селидово в ДНР.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают отчаянные и поспешные шаги в попытке компенсировать крупные потери солдат, что плохо сказывается на качестве военной подготовки новобранцев, заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он рассказал, что в сети распространились ролики, как украинские вербовщики хватают людей, избивают их и заталкивают в кузов автомобиля для отправки на «военную подготовку».

«Этим ребятам повезет, если им дадут хотя бы две недели на обучение, прежде чем их швырнут на фронт», — отметил Джонсон.

Эксперт считает, что солдат ВСУ невозможно восполнить новобранцами из-за многочисленных потерь и дезертирства.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 2020 военнослужащих.