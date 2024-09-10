Белоусов рассказал об учениях «Океан-2024»

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о том, какие задачи будут отрабатываться на учениях «Океан-2024». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Об этом Белоусов рассказал во время телемоста с президентом России Владимиром Путиным. По словам министра, во время учений «Океан-2024» российские военные будут отрабатывать оборону от агрессии с моря. Он также добавил, что во время учений будут использоваться безэкипажные катеры, БПЛА, а также проводиться тренировки по защите российских баз ВМФ и морских десантных операций.

«Планируется отработать задачи отражения крупномасштабной агрессии вероятного противника с океанских направлений», — рассказал Белоусов.

Ранее российский флот начал стратегические учения «Океан-2024».