Украина выпустила по Курской области управляемую авиабомбу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду, 11 сентября, выпустили по Курской области управляемую авиабомбу. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

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«Управляемая авиационная бомба ВСУ сбита утром в приграничном районе Курской области», — сообщил Смирнов.

Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны (ПВО) за работу.

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В ночь на 11 сентября над Курской областью сбили один беспилотник. По данным Минобороны, еще один летательный аппарат перехватили над Белгородской областью, два — над Орловской.