Украина сбросила на Курскую область управляемую авиабомбу

Вооруженные силы Украины сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу. Это следует из заявления врио главы региона Алексея Смирнова, которое опубликовано в Telegram-канале чиновника.

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По словам Смирнова, российской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить снаряд.

«Благодарю наших бойцов ПВО!» — обратился к военным врио губернатора.

В регионе с 16:25 по 16:43 действовал сигнал ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября средства ПВО сбили над российскими регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.