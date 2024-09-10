Путин призвал к готовности отразить военную агрессию на любых направлениях

Россия должна быть готова отразить военную агрессию на любых направлениях для защиты своего суверенитета и национальных интересов, заявил в обращении к участникам командно-штабных учений «Океан-2024» российский президент Владимир Путин. RT на русском

«Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а наши вооруженные силы — обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях», — заявил Путин. Lenta.ru

В маневрах, которые проходят в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации Военно-морского флота и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 000 личного состава. ТАСС