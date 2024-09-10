Путин обвинил США в провоцировании гонки вооружений

Стремление США достичь ощутимого военного преимущества ломает сложившийся баланс сил, провоцируя новую гонку вооружений. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Такое заявление глава государства сделал, принимая участие по видеосвязи в начале активной фазы учений российского флота «Океан-2024» .

«Своими агрессивными действиями США стремятся достичь ощутимого военного преимущества, тем самым сломать сложившуюся архитектуру безопасности и баланс сил в АТР. Фактически США провоцируют гонку вооружений, не считаясь с безопасностью своих европейских и азиатских союзников», - подчеркнул Владимир Путин.

ВМФ России начал сегодня учения «Океан-2024» в трех морях - Средиземном, Каспийском и Балтийском, а также в двух океанах Тихом и Северном Ледовитом. В маневрах, которые завершатся 16 сентября, примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, а также более 90 тысяч военных.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в ходе учений «Океан-2024» военные отработают самые сложные задачи, «максимально приближенные к боевым». «Океан-2024» станет самыми масштабными маневрами российского флота за три десятилетия.